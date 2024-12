Lula libera R$ 6,5 bilhões para obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul

O valor será usado para recuperar a infraestrutura gaúcha danificada ou destruída durante as enchentes que assolaram o estado, no início do ano - (crédito: Wallison Breno/SEAUD/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (27/12) o repasse de R$ 6,5 bilhões do governo federal para o Fundo de Apoio à Requalificação e Recuperação de Infraestruturas devido a Eventos Climáticos Extremos, que serão destinados ao Rio Grande do Sul.

O valor será usado para recuperar a infraestrutura gaúcha danificada ou destruída durante as enchentes que assolaram o estado, no início do ano. O documento foi assinado pelo presidente em reunião na Granja do Torno, residência oficial da campo da Presidência da República.

Também participaram os ministros Jader Filho (Cidades), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais).

"Estou aqui para cumprir um compromisso que nós assumimos no Rio Grande do Sul, o Jader vai assinar hoje a liberação de R$ 6,5 bilhões para a criação do fundo de recuperação de obras em função de desastres climáticos", declarou Lula.

Fortalecimento dos diques

Segundo o Planalto, a maior parte do valor, cerca de R$ 2,5 bilhões, será usada para fortalecer os diques, bacias de amortecimento e casas de bombas em Porto Alegre e seu entorno. Outros R$ 1,9 bilhão serão destinados a dique na Bacia do Rio dos Sinos, o que vai beneficiar cerca de dez cidades. O restante do valor será divido entre outras cidades afetadas pela cheia.