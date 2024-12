Moraes suspende visitas a kid preto após polícia encontrar eletrônicos em panetone

A medida ocorre após a irmã do tenente-coronel Rodrigo Bezerra esconder equipamentos eletrônicos numa caixa de panetone. - (crédito: Fotos: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira (30/12) visitas a um dos kids pretos investigados por suposta tentativa de golpe de Estado.

A medida ocorre após a irmã do tenente-coronel Rodrigo Bezerra esconder equipamentos eletrônicos numa caixa de panetone, no último sábado (28/12). Dentro do recipiente, havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória.

A mulher passou o pacote pelo detector de metais, que disparou. Na ocasião, ela afirmou que levava apenas um fone de ouvido.

“Após abertura da caixa de panetone para fins de verificação, foi constatado que no interior da mesma havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. O referido material foi apreendido e se encontra custodiado no PIC [Pelotão de Investigações Criminais].

Bezerra está preso desde 19 de novembro, quando foi alvo da operação Contragolpe da Polícia Federal.