Lula retorna ao hospital para exames; veja boletim médico

Lula recebeu alta hospitar no domingo (15/12) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, passou por uma “tomografia de controle” na manhã desta terça-feira (31/12). O exame foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Os resultados desta terça-feira apontaram melhora do quadro. "O resultado reforça melhora importante em relação ao quadro inicial e é condizente com o ótimo estado de saúde do Presidente, que segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o boletim.

A tomografia foi feita três semanas após Lula passar por uma cirurgia de emergência na cabeça. Lula foi operado para drenar uma hemorragia intracraniana — sangramento interno na cabeça em decorrência da queda que sofreu no Palácio da Alvorada em 19 de outubro.

Na ocasião, o presidente foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, depois de sentir dores de cabeça. Exames acusaram uma hemorragia, e a equipe médica decidiu pela cirurgia, na unidade de São Paulo, onde o médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho, tem a própria equipe.