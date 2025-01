Prefeito reeleito de Belo Horizonte tome posse de forma virtual após tratar câncer

O prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) e seu vice, Álvaro Damião (União), foram empossados, na tarde desta quarta-feira (1/1), em sessão realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte para o mandato de 2025 a 2028. O evento também marca a posse dos 41 vereadores eleitos para a 20° legislatura.



O vereador Juliano Lopes (Podemos), o mais velho da Casa Legislativa, foi o responsável por conduzir a solenidade, conforme determina o regimento da Casa.

A posse do prefeito ocorreu de forma virtual, por recomendação médica. De acordo com a equipe do prefeito, Fuad foi curado do câncer após um tratamento de quimioterapia, mas segue em um tratamento de “manutenção” com anticorpo monoclonal. Por esse motivo, está com a imunidade baixa e foi orientado a evitar locais com grande concentração de pessoas.

Com dificuldade, Fuad reforçou seu compromisso com a capital e concluiu o rito de posse em casa, ao lado de sua esposa Mônica Noman. Álvaro Damião foi responsável por ler o discurso que Fuad preparou no plenário e se emocionou no trecho em que o colega de chapa mencionou a cura do câncer.

“Agradeço ao médico e funcionários do hospital Mater Dei que me curaram de um câncer, agora eu estou pronto para essa nova batalha”, declarou o chefe do Executivo em carta enviada.



“Amigos e conhecidos têm curiosidade em saber porque um homem de 77 anos com a vida financeira resolvida decidiu entrar na política e disputar mais uma eleição. Nos últimos tempos, ainda tive que ser hospitalizado para me tratar das sequelas do câncer, o que aumentou a dúvida. Essa resposta é muito simples, estou aqui por amor, por muito amor a esta cidade, por amor a sua gente”, afirmou o prefeito reeleito.



Fuad foi reeleito com 53,73% dos votos válidos e a vitória eleitoral ocorreu em meio a desafios pessoais. Diagnosticado com linfoma não Hodgkin em julho do ano passado, durante a pré-campanha, o prefeito seguiu em tratamento ao longo do processo eleitoral.

Ele encerrou a quimioterapia na segunda semana de outubro, antes do segundo turno, mas posteriormente passou por três internações por razões diversas, como dores nas pernas, pneumonia, sinusite e diarreia.