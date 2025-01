Em Belo Horizonte, emoção na posse on-line do prefeito

Noman no telão com a esposa: ele não participou presencialmente seguindo recomendação médica de evitar locais com grande aglomeração - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Por Bernardo Estillac, Larissa Figueiredo e Vinícius Prates

Belo Horizonte — "Estou aqui por amor. Por muito amor a esta cidade, por amor à sua gente." Com essas palavras, Fuad Noman (PSD) tomou posse, nesta quarta-feira, como prefeito de Belo Horizonte para seu segundo mandato consecutivo. Aos 77 anos e em recuperação de um câncer, o chefe do Executivo reforçou o compromisso com a capital mineira durante a cerimônia realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), por videoconferência. Ele não participou presencialmente seguindo recomendação médica de evitar locais com grande concentração de pessoas.

De casa e acompanhado da esposa, dona Mônica, Fuad participou brevemente do evento, usando uma máscara para fazer o juramento de posse. Mesmo assim, o prefeito reeleito foi longamente aplaudido pelo plenário, lotado com os 41 vereadores recém-empossados e seus convidados. O discurso dele foi lido na sequência pelo vice-prefeito Álvaro Damião (União), também empossado na ocasião.

Em sua fala, ressaltou o amor pela cidade e a vontade de continuar trabalhando para transformá-la, enfatizando sua motivação para enfrentar uma intensa campanha eleitoral, mesmo em meio a um tratamento de câncer. "Foi para agradecer a esse amor e devolver à cidade um pouco do que ela me deu que resolvi ser candidato à reeleição. E deu certo. Aqui estou sendo empossado para ficar mais quatro anos à frente da Prefeitura de minha amada Belo Horizonte", enfatizou.

Nascido e criado na capital mineira, Fuad relembrou sua trajetória pessoal e profissional, destacando o vínculo que o une à cidade. "Foi aqui que nasci, cresci e vivi a maior parte da minha vida. Aqui, há 54 anos, conheci Mônica, meu grande amor e parceira de vida", declarou ele, que destacou, ainda, realizações de sua gestão e fez promessas para este novo período.

No fim do texto, Damião leu com a voz embargada os agradecimentos de Fuad à família e ao corpo médico que o atendeu nos últimos meses. A fala do vice-prefeito foi cortada por aplausos dos presentes.

O prefeito se curou de um câncer durante a campanha pela reeleição e, após a vitória, passou por três internações para tratar, primeiro, uma neuropatia periférica; depois, uma pneumonia; e, por último, um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

O discurso lido pelo seu vice também fez questão de reafirmar seu compromisso de governar para todos os belo-horizontinos, independentemente de terem votado nele ou não.

"Agradeço a cada um dos meus 670.574 eleitores que me deram a vitória em 27 de outubro. Mas não é só para esses eleitores que vou dedicar meu segundo mandato. Eu me comprometo a governar para todos os 2.315.560 belo-horizontinos e entregar a cada um deles uma cidade melhor, mais justa, mais humana e mais feliz", enfatizou. Fuad finalizou com uma mensagem de união e trabalho: "Contem comigo para melhorar a vida de Belo Horizonte nos próximos quatro anos."

De casa

De acordo com o vice-prefeito Álvaro Damião, Fuad vai seguir trabalhando de casa. "Ele estava despachando de casa, se reunindo comigo. Eu me reuni com algumas outras pessoas da prefeitura, secretários, estivemos lá (na casa do prefeito)", afirmou o vice, ressaltando que visita Fuad "quase diariamente" para tratar os temas da cidade e que os futuros encontros de trabalho seguirão ocorrendo na residência do prefeito enquanto ele se recupera.

Questionado sobre a possibilidade de Fuad se afastar das atividades, Damião afirmou que não opina sobre o assunto. "Quem define essa situação é o Fuad e o corpo médico dele. Isso é entre ele, a família dele e o corpo médico dele. O que ele pode ter certeza é de que eu estou aqui para ajudá-lo no que ele achar que deve fazer e da forma como ele achar que deve ser feito", frisou o vice-prefeito em coletiva de imprensa após a solenidade de posse.

Álvaro Damião também foi questionado sobre o secretariado da nova gestão. No entanto, não entrou em detalhes a respeito de possíveis mudanças. Por enquanto, o vice-prefeito segue como secretário de Governo.