Paes cria grupo de trabalho para uso de genérico do Ozempic na rede pública

No quarto mandato à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ), o prefeito Eduardo Paes (PSD) publicou decreto, nesta quarta-feira (1º/1) para estudar uso do Ozempic na saúde pública, promessa da última campanha. O decreto cria grupo de trabalho para avaliar a introdução de semaglutida, princípio do medicamento, no tratamento contra obesidade nas Clínicas da Família.

O grupo de trabalho vai ser coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde e conta com participação de representantes da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Fazenda.

Paes já havia citado o medicamento em outubro, durante o período eleitoral. "O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família", prometeu o então candidato em entrevista ao Extra.

Ainda durante a conversa, o prefeito afirmou ter perdido 30kg com o uso do remédio. "Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda", declarou.

O Ozempic é um medicamento injetável utilizado no tratamento contra diabetes, mas que se popularizou por provocar perda de peso. Produzido pela farmacêutica Novo Nordisk, a patente do remédio deve ser quebrada em 2026. Isso significa que novos laboratórios terão permissão para produzir genéricos e similares a partir da semaglutida, o que deve baratear os preços para o consumidor. Uma caixa de Ozempic custa, em média, mil reais. A Novo Nordisk é também a responsável por outro medicamento com base na semaglutida usado para perda de peso, o Wegovy.

Além da criação do grupo de trabalho, a equipe de Paes publicou mais 45 decretos que vão nortear as ações da prefeitura no novo mandato. Um dos setores com maior destaque entre as medidas foi o da segurança pública, com a criação do Programa de Refundação da Guarda Municipal e de um grupo de trabalho para estudar a criação de uma Força Municipal de Segurança.

Eduardo Paes tomou posse em cerimônia na manhã desta quarta-feira (1º/1) para o mandato que vai de 2025 a 2028.