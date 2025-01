Prefeitos e vereadores tomam posse hoje; confira horários

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nos mais de 5 mil municípios brasileiros em 2024 tomarão posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. No primeiro turno das eleições, 11 prefeitos de capitais foram escolhidos com mais de 50% dos votos. Dez foram reeleitos.

Após a vitória dos eleitos, a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado realiza a diplomação e por fim, o Poder Legislativo dá posse aos eleitos para o começo da gestão que dura 4 anos.

O Correio organizou as principais informações sobre a posse dos prefeitos eleitos em capitais.

Confira:

Aracaju

A prefeita eleita em Aracaju Emilia Correa (PL) toma posse nesta quarta-feira (1°/12) em uma cerimônia que será realizada às 15h na Câmara dos Vereadores. Também serão empossados o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) e os vereadores eleitos na capital de Sergipe. Está prevista uma transmissão do evento pelo canal do Youtube da Câmara.

Belém

Em Belém, a posse do prefeito eleito Igor Normando (MDB) será realizada às 17h na Câmara dos Vereadores — que está funcionando, temporariamente, nas dependências na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA). Após a solenidade de posse, o prefeito fará a revista das tropas, realizará um discurso e receberá autoridades no Palácio Antônio Lemos, sede da prefeitura municipal. Está prevista uma transmissão de todo evento.

Belo Horizonte

Na capital mineira, o prefeito reeleito Fuad Noman (PSD), que esteve internado em dezembro, e o vice-presidente Álvaro Damião serão reconduzidos ao cargo em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte às 14h. Além disso, serão empossados os 41 vereadores eleitos para compor o legislativo municipal. Não foram disponibilizadas informações sobre transmissão ao vivo.

Boa Vista

Em Boa Vista, o prefeito Arthur Henrique Machado (MDB) foi reeleito e tomará posse para o mandato que começa em 2025 em uma cerimônia prevista para as 18h30 no Teatro Municipal da capital de Roraima. Além do prefeito e do vice, Cássio Andrade (MDB) mais 35 vereadoras e vereadores eleitos tomarão posse na quarta-feira (1°/12).

Campo Grande

Na capital do Mato Grosso do Sul, a prefeita eleita Adriane Lopes, junto da vice-prefeita Camilla Nascimento, serão empossadas em cerimônia realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo às 16h. Tomarão posse também os 29 vereadores eleitos para a Legislatura de 2025 a 2028. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3, e nas redes sociais da Câmara Municipal de Campo Grande.

Cuiabá

Em Cuiabá, a cerimônia de posse do prefeito Abilio Brunini (PL), da vice-prefeita Coronel Vânia (Novo) e dos 27 vereadores eleitos em 2024 terá início às 9h, na Câmara Municipal de Cuiabá. Apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Brunini e Vânia venceram as eleições no segundo turno com 53,80% dos votos, derrotando o candidato do PT Lúdio Cabral.

Curitiba

Em Curitiba, a cerimônia de posse volta a ocorrer de forma presencial, após a última legislatura ter sido nomeada em sessão virtual, em 2021. O prefeito eleito Eduardo Pimentel (PSD), o vice-prefeito Paulo Martins (PL) e os 38 vereadores eleitos serão empossados na Câmara Municipal de Curitiba a partir das 14h. Não há informações disponíveis sobre transmissão ao vivo.

Florianópolis

Na capital de Santa Catarina, a solenidade de instalação da 20ª Legislatura (2025/2028) e de eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 ocorre na Câmara Municipal de Florianópolis às 19h. Serão empossados o prefeito reeleito Topázio Neto (PSD), a vice Maryanne Mattos (PL) e os 23 vereadores eleitos nas eleições de 2024. Não há informações disponíveis sobre transmissão ao vivo.

Fortaleza

A sessão para posse de Evandro Leitão (PT) prefeito eleito em Fortaleza, será realizada às 16h na Câmara de Vereadores. A vice-prefeita Gabriela Aguiar (PSD) e os vereadores eleitos também serão empossados.

Goiânia

Apesar de o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União), ter sido cassado pelo Tribunal Regional de Goiás no começo de dezembro, a cerimônia de posse ocorrerá normalmente. De acordo com especialistas consultados pelo Correio, Mabel pode tomar posse enquanto o recurso contrário à decisão é analisado. Se posteriormente a Justiça negar seu recurso, ele poderá ser afastado do cargo.

A cerimônia de posse de Mabel, da vice-prefeita Coronel Cláudia e dos vereadores eleitos ocorre a partir das 14h no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no campus 2 da Universidade Federal de Goiás (UFG). A transmissão será feita pela TV Câmara Goiânia no YouTube e no canal 3.3 da TV aberta.

João Pessoa

Em João Pessoa, o prefeito Cicero Lucena (PP) foi reeleito e toma posse nesta quarta-feira (1°/12) assim como o vice Leo Bezerra (PSB). A cerimônia será realizada às 14h na Casa de Napoleão Laureano, sede da Câmara Municipal de João Pessoa.

Macapá

Na capital do Amapá, Dr Fulan (MDB) foi reeleito e tomará posse em uma Sessão Solene no Plenário Stephan Houat, da Câmara Municipal de Macapá (CMM). Segundo a assessoria da Câmara Municipal, o evento será realizado pontualmente às 17h. A Câmara Municipal transmite todas as sessões na página oficial no Youtube.

Maceió

Na capital alagoana, o prefeito JHC (PL) foi reeleito e toma posse às 14h, em uma cerimônia no prédio da Associação Comercial, em Jaraguá. O vice-prefeito Rodrigo Cunha também será empossado, assim como os vereadores eleitos.

Manaus

Na capital do Amazonas, o prefeito David Almeida (Avante) foi reeleito e será reconduzido ao cargo em uma cerimônia no Teatro Amazonas, às 17h. No mesmo evento será dada posse aos 41 vereadores eleitos em Manaus. Logo após o evento, será realizada a eleição da Mesa Diretora, na Câmara Municipal. A Câmara de Manaus não fará transmissão da posse, mas tem programada a transmissão da eleição da Mesa.

Natal

Na capital do Rio Grande do Norte, a posse do prefeito eleito Paulinho Freire (União Brasil), da vice Joanna Guerra (Republicanos) e dos vereadores eleitos será realizada às 14h na sede da Câmara Municipal de Natal. A sessão da será presidida pelo vereador Subtenente Eliabe (PL), mais velho entre os eleitos.

Palmas

Na capital do Tocantins, o prefeito eleito, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), e o vice-prefeito, Pastor Carlos Eduardo (Agir) tomará posse em um evento que será realizado na Câmara Municipal de Palmas, às 8h. Na mesma ocasião, será dada posse aos 23 vereadores eleitos que farão parte da 10º Legislatura da Câmara Municipal de Palmas. A cerimônia será restrita às autoridades e convidados dos eleitos, mas a população poderá acompanhar o evento pelo telão na Câmara ou por meio da transmissão ao vivo no canal oficial da CMP no YouTube.

Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre sedia a cerimônia de posse do prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB), da vice-prefeita Betina Worm (PL) e dos 35 vereadores eleitos na capital gaúcha. Melo derrotou a candidata do Partido dos Trabalhadores Maria do Rosário com 61,53% dos votos. Não há informações disponíveis sobre transmissão ao vivo.

Porto Velho

Em Porto Velho, o prefeito eleito Leo Moraes (Podemos) tomará posse em uma cerimônia aberta ao público que será realizada em um ponto turístico da capital rondoniense. O evento está marcado para as 16h e será realizado na Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM). A Câmara de Vereadores realizará transmissão ao vivo através do Youtube.

Recife

No Recife, a cerimônia de posse do prefeito reeleito João Campos (PDB) e do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB). 37 vereadores também serão empossados na cerimônia marcada para às 15h na Câmara Municipal de João Pessoa. Todo o evento será transmitido ao vivo pelo site institucional.

Rio Branco

Tião Bocalom (PL), prefeito reeleito em Rio Branco e o vice, Alysson Bestene tomam posse em um evento que será realizado no auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC). Também tomam posse os 21 vereadores eleitos.

Rio Janeiro

Na capital do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) será reconduzido ao cargo em cerimônia solene realizada às 9h. Os 51 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028 também serão empossados na ocasião. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada no canal oficial do Youtube da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Salvador

Em Salvador, a sessão solene de posse do prefeito Bruno Reis (DEM), da vice Ana Paula Matos e dos 43 vereadores eleitos será realizada às 14h30 Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal.

São Luis

Em São Luis, a posse do prefeito reeleito Eduardo Braide (PSD) e da vice Esmênia Miranda (PSD) será realizada às 16h30 no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA). 31 vereadores também serão empossados.

São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo sedia a cerimônia de posse do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), do vice-prefeito Ricardo Mello Araújo (PL) e dos 55 vereadores eleitos, a ser iniciada às 15h. A sessão solene será sediada no Palácio Anchieta, sede do legislativo paulistano. O evento será transmitido ao vivo pela Rede Câmara SP e poderá ser acompanhado pelo canal Câmara São Paulo no Youtube, pelo Portal da Câmara ou pelo canal 8.3 da rede aberta digital.

Teresina

Em Teresina, a sessão Solene de Instalação da 20ª Legislatura será realizada Às 11h no Teatro Silvio Mendes, localizado no SESC Cajuína. Na ocasião será dada posse ao prefeito eleito Silvio Mendes (União Brasil) e ao vice Jeová Alencar (Republicanos), além dos vereadores eleitos. A sessão será transmitida ao vivo pelo Youtube da Câmara Municipal de Teresina e há previsão de uma coletiva de imprensa ao final do evento.



Vitória

Em Vitória, a Sessão Solene de Instalação da 20ª Legislatura (2025-2028) empossará os 21 vereadores eleitos, bem como o prefeito reeleito Lorenzo Pazolini e a vice-prefeita Cris Samorini. O evento ocorre no plenário do Palácio Atílio Vivacqua, a partir das 17 horas e será transmitido pelo canal da Câmara Municipal de Vitória no Youtube e no Facebook.