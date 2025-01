8 de janeiro: Lula reinaugura quadro de Di Cavalcanti junto a filha de pintor

Lula reinaugura obra de Di Cavalcanti no Palácio do Planalto, ao lado da filha do artista, Elizabeth Cavalcanti - (crédito: Ed Alves / C.B. / D.A/ Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reinaugurou o quadro Mulatas, do pintor Emiliano Di Cavalcanti nesta quarta-feira (8/1) em cerimônia dos dois anos da tentativa de golpe de estado. Na ocasião, a obra foi esfaqueada sete vezes por pessoas que vandalizaram o Palácio do Planalto e os outros prédios dos três poderes.

Para celebrar a restauração da obra, a filha do pintor brasileiro, Elisabeth Cavalcanti, compareceu à cerimônia. A maior obra do acervo da presidência mede cerca de 3,5 metros de largura por 1,2 metro de altura e é avaliada em R$ 8 milhões.

"Queria agradecer a uma pessoa que veio aqui, de forma especial, a Elisabeth Cavalcanti, filha do Di Cavalcanti, que veio aqui participar da recuperação do quadro, que foi esfaqueado pelas pessoas", disse Lula, em discurso.

A obra de 1962 foi devolvida ao Salão Nobre do Planalto, nesta quarta, e passou por longo trabalho de restauração, realizado por professores e estudantes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul.

"Os danos ficaram imperceptíveis pela parte da frente, mas pelo verso a gente consegue ver as ‘cicatrizes’, as marcas dos rasgos. A gente não podia esconder", explica a professora da UFPel, Andréa Bachettini, que coordenou a restauração da obra.

Ao todo, foram vinte e uma obras devolvidas ao Palácio do Planalto hoje. Dessas, sete foram danificadas pelos ataques do 8 de janeiro de 2023, segundo o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass.