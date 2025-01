8 de janeiro: Chuva marca ato na Esplanada

A manhã desta quarta-feira (8/1) começou com chuva na Esplanada dos Ministérios, cenário do ato em memória dos dois anos dos eventos de 8 de janeiro. O tempo não deu uma trégua, mas isso não impediu que os participantes se reunissem na Praça dos Três Poderes e no Palácio do Planalto, locais onde ocorrem os atos antidemocráticos.

Entre os participantes, estava Silvana Canário, de 44 anos, residente da Asa Norte e funcionária do Ministério da Educação (MEC), ela destacou a importância do evento. "Peguei chuva, mas desistir não era uma opção. Estar aqui é um ato de patriotismo. Acreditamos verdadeiramente na importância desse movimento e no direito de todos de ir e vir. O que me motiva é fortalecer as iniciativas em prol da educação e da democracia. É nisso que acredito" explicou.

Segundo a Polícia Militar, a expectativa é de 1.400 pessoas na Praça dos Três Poderes e cerca de 400 no evento no Palácio do Planalto. A chuva não desanimou os organizadores, que mantiveram a programação, incluindo discursos e manifestações culturais.

A segurança no local conta com 500 agentes da Polícia Militar para garantir a ordem durante o ato, que ocorre de forma pacífica até o momento.