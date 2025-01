Moraes manda Bolsonaro comprovar convite para posse de Trump

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comprovar o envio do convite à posse de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. Na decisão, divulgada neste sábado (11/1), Moraes destaca que a defesa apresentou apenas uma mensagem de e-mail, enviada a Eduardo Bolsonaro, sem identificação do remetente. O ministro também solicita informações sobre o horário e a programação do evento.

O pedido para rever o passaporte retido ao STF foi oficializado por Bolsonaro na sexta-feira (10/1). A defesa do ex-presidente pede que a viagem seja autorizada entre 17 e 22 de janeiro.

Segundo a nova banca de advogados de Bolsonaro, o convite de Trump representa “o reconhecimento da relevância de sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações.”

A apreensão do passaporte é uma medida cautelar para prevenir que o ex-presidente deixe o país enquanto a investigação criminal está em andamento. Bolsonaro já declarou, em diversas entrevistas, que se sente "perseguido" pela Justiça e não descarta a possibilidade de buscar refúgio em uma embaixada.

Em março de 2024, Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito sobre a tentativa de golpe, a devolução de seu passaporte, alegando que recebeu um convite do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, para uma visita ao país em maio. No entanto, o pedido foi recusado. Em uma decisão da Primeira Turma do STF em outubro, a retenção do passaporte foi confirmada por unanimidade.

*Com informações da Agência Estado