Bolsonaro pede autorização ao STF para ir à posse de Trump

Após ser convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Jair Bolsonaro oficializou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido para rever o passaporte retido.

Em espera da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro pede que a viagem seja autorizada entre 17 e 22 de janeiro. O passaporte do ex-presidente do Brasil está retido desde fevereiro de 2024, devido a investigações sobre um golpe de Estado.

A nova banca de advogados de Bolsonaro menciona que o convite de Trump representa “o reconhecimento da relevância de sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações.”

Além do ex-presidente, a oposição ao governo Lula organiza uma comitiva de 37 deputados que se mostraram interessados em viajar para o evento que ocorrerá no dia 20 de janeiro. A comitiva, organizada pelos deputados Eduardo Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), conta com oito integrantes de partidos da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cinco deputados do União Brasil.