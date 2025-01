Prefeito de BH apresenta melhora respiratória em 11º dia de internação

Internado há 11 dias, Fuad Noman (PSD) apresenta melhora respiratória e segue em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O estado de saúde do prefeito da capital mineira foi atualizado em boletim médico publicado na tarde desta terça-feira (14/1).

O documento assinado pelo coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer Mater Dei, Enaldo Melo de Lima, diz que Fuad está em processo de retirada de ventilação mecânica. O documento ainda atesta que o prefeito está acordado e responsivo.

Esta é a quarta internação de Fuad desde 23 de novembro do ano passado. Desta vez, com uma insuficiência respiratória aguda, ele deu entrada na UTI com uma insuficiência respiratória aguda. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

Fuad foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro, ele voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, desta feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Empossado de forma remota no primeiro dia do ano, Fuad se licenciou do cargo para se dedicar aos cuidados com a saúde no dia 4 de janeiro. Desde então, as funções do Executivo da capital mineira estão a cargo do vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).