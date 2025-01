Gleisi sobre Bolsonaro na posse de Trump: "Nunca foi convidado"

Bolsonaro diz ter sido convidado para posse do presidente eleito Donald Trump prevista para a próxima segunda-feira (20), em Washington - (crédito: Foto: Alan Santos/PR)

A Deputada Federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) fez uma publicação na rede social X (ex-Twitter) na tarde desta quinta-feira (16/1) alfinetando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por não ter apresentado um convite formal do presidente eleito Donald Trump para a posse do norte-americano. "Vamos falar a verdade, Bolsonaro não apresentou convite formal para a posse do novo presidente dos Estados Unidos porque nunca foi convidado, né!?", escreveu.

Vamos falar a verdade, Bolsonaro não apresentou convite formal para a posse do novo presidente dos Estados Unidos porque nunca foi convidado, né!? E indícios de que ele pode tentar fugir do país temos de sobra: o inelegível está sem passaporte desde que começaram as investigações… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 16, 2025

O ex-presidente teve o pedido para devolução do passaporte negado após decisão expedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também nesta quinta (16). Bolsonaro diz ter sido convidado para posse do presidente eleito Donald Trump prevista para a próxima segunda-feira (20), em Washington.

Segundo a decisão, Bolsonaro não apresentou um convite oficial para a posse de Trump. Essa é a quarta petição negada ao ex-presidente. Bolsonaro está com o passaporte retido desde o dia 8 de fevereiro de 2024, após ser alvo da operação Tempos Veritatis da Polícia Federal (PF) que investiga um suposto golpe de Estado.

Apesar das tentativas dos advogados do ex-presidente, Moraes continua irredutível na decisão. "O cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país, com entrega de passaportes, continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro, para se furtar à aplicação da lei penal", relatou o Magistrado.