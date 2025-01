"Estou triste com essa partida", diz Bolsonaro sobre ida de Michelle aos EUA

A ida de Michelle para a posse presidencial acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negar a devolução do passaporte de Jair Bolsonaro. - (crédito: EVARISTO SA / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã deste sábado (18/1) no aeroporto de Brasília para se despedir da esposa Michelle Bolsonaro que irá representá-lo na posse de Donald Trump. Impedido de viajar aos Estados Unidos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro se emocionou ao afirmar que sofre perseguição política e disse que está abalado com a situação. “Eu tô triste com essa partida da minha esposa, eu a amo”, declarou.

- Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/tSv1IFCRMp — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 18, 2025

A declaração de Bolsonaro foi uma crítica direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que afirmou, durante discurso no ato que relembrou os ataques do 8 e janeiro, que os homens são mais apaixonados pelas amantes que pelas esposas. Em resposta, Bolsonaro disse que Lula não tem compromisso com a família. “O homem que não tem compromisso com a família, o homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas”, disse Bolsonaro se referindo ao petista.

Bolsonaro já havia rebatido a frase do adversário em outra ocasião, em que aproveitou para se declarar para a esposa.

A ida de Michelle para a posse presidencial acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negar a devolução do passaporte de Jair Bolsonaro. Documento foi apreendido em fevereiro do ano passado no âmbito das investigações sobre grupo criminoso que pretendia impedir a posse de Lula.

Durante fala aos jornalistas no Aeroporto Internacional de Brasília, o ex-presidente ainda criticou Moraes e alegou estar sendo perseguido. "Queria acompanhar minha esposa (aos EUA). Eu queria estar lá, (porque) pré-aceitei o encontro com chefes de Estado, via Eduardo Bolsonaro", afirmou.

Antes de embarcar, Michelle também afirmou que o marido é alvo de perseguição “assim como aqueles que Deus envia”. Além dela, o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve representar o pai na cerimônia de posse de Donald Trump.