Antes embarcar para posse de Trump, Michelle diz que Bolsonaro é perseguido

Antes de embarcar para a posse do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em Washington, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, na manhã deste sábado (18/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de perseguição.

Para os jornalistas e apoiadores que acompanhavam o embarque, no Aeroporto de Brasília, Michelle acrescentou que Bolsonaro enfrenta injustiças. “Meu marido está sendo perseguido, mas, assim como aqueles que Deus envia, serão perseguidos. A gente sabe disso”, disse.

“Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do meu marido, assim como de um grande líder. Ele é o maior líder da direita, que elegeu, (mesmo) ‘inelegível’, o maior número de vereadores e prefeitos. É um certo medinho que eles têm do meu marido”, afirmou.

Embora não tenha mencionado diretamente, a declaração foi vista como uma crítica à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O magistrado negou um pedido da defesa de Bolsonaro para a devolução de seu passaporte, que foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado. A solicitação visava permitir que Bolsonaro comparecesse à posse de Trump.

Posse de Trump

O passaporte de Bolsonaro está retido no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre uma suposta organização criminosa que teria como objetivo impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e manter o ex-presidente no poder. Os investigadores apontaram indícios de possível fuga.

Na tentativa de sensibilizar Alexandre de Moraes, os advogados de Bolsonaro argumentaram que ele viajou à Argentina em dezembro de 2023, antes da apreensão do documento, e retornou ao Brasil, assim como fez após um período nos Estados Unidos. Para a defesa, esses fatos demonstrariam sua intenção de permanecer no país.

Apesar disso, Moraes rejeitou o pedido, tanto na análise inicial quanto em recurso apresentado posteriormente.