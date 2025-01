"Não queremos briga", diz Lula sobre Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (20/1), que “não quer briga” com o novo presidente norte-americano, Donald Trump, que toma posse nesta segunda.

“O Trump foi eleito para governar os EUA e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo americano melhore a para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil porque, da nossa parte, nós não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz”, disse Lula.

A declaração foi dada durante a primeira reunião com ministros do ano. Na abertura do evento, Lula também discursou e comentou o 8 de janeiro.

“Todos nós aqui sabemos que nós precisamos fazer com que esse país volte a ter uma democracia plena. Todos nós sabemos o que foi o 8 de Janeiro na nossa cabeça e o que poderia ter acontecido neste país se o 8 de Janeiro tivesse dado certo”, declarou.

“Eu tenho uma causa: não permitir em hipótese alguma que esse país volte ao horror que foi o mandato do nosso antecessor.”



A reunião acontece na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência. O encontro ocorre após a onda de notícias falsas em torno da fiscalização sobre transações via Pix. Devido a desinformação em torno da normativa o governo revogou a medida.

A reunião também acontece em meio às expectativas por uma reforma ministerial. A troca de cadeiras na Esplanada é esperada após as eleições na Câmara e no Senado, marcadas para 1º de fevereiro.