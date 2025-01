Lula diz que ministros não devem fazer portaria sem passar pela Casa Civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (20/1), que seus ministros não devem “passar portarias” sem que elas sejam antes analisadas pela Casa Civil.

"De agora em diante, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil", disse Lula.

"Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República", continuou.

Leia também: Lula convoca reunião ministerial para discutir entraves no governo

As declarações foram dadas durante a primeira reunião com ministros do ano, que acontece na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência. O encontro ocorre após a onda de notícias falsas em torno da fiscalização sobre transações via Pix.

Na ocasião, Lula discursou e disse que a reunião servirá para definir o que será feito até 2026. “Esta vai ser uma reunião em que a gente vai definir concretamente o que a gente vai realizar até o final de 2026. Nós passamos dois anos arrumando a casa, trabalhando a terra, cultivando a terra, plantando as coisas e nós agora já sabemos o que plantamos e nós agora temos que ter certeza que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos", ressaltou o petista.

"A entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos em fazer em 2022 porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não colhemos. Mas este ano será um ano de definição”, emendou.

A reunião também acontece em meio às expectativas por uma reforma ministerial. A troca de cadeiras na Esplanada é esperada após as eleições na Câmara e no Senado, marcadas para 1º de fevereiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular