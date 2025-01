Janja compartilha vídeo de Erika Hilton em defesa do governo Lula sobre Pix

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, compartilhou nesta segunda-feira, 20, o vídeo da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) em defesa da fiscalização do Pix. Segundo Janja, a publicação da parlamentar, que rebateu as críticas feitas pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a medida da Receita Federal, é importante para combater "aqueles que seguem fomentando o ódio no Brasil".

"Eles mentem para você, desrespeitam as trabalhadoras e trabalhadores desse País que viram seu pequeno negócio ser prejudicado por essa enxurrada de mentiras. Vamos espalhar a informação e a verdade!", disse Janja em publicação no Instagram.

No vídeo publicado no sábado, 19, a deputada do PSOL saiu em defesa da medida do governo Lula, afirmando que a norma tinha o objetivo de garantir maior transparência e coibir irregularidades no Pix. Erika Hilton também acusou a extrema direita de disseminar informações falsas sobre o tema em uma estratégia para desinformar a população.

Na semana passada, Nikolas Ferreira fez especulações sobre uma possível taxação da modalidade. "Não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não teria sigilo, mas teve. Você ia ser isento do Imposto de Renda, não será mais", disse o mineiro num vídeo, que, na tarde desta segunda, tinha mais de 8,6 milhões de curtidas e 322 milhões de visualizações.

Após a repercussão, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou e revogou a medida.

Assim como Nikolas, Erika Hilton utilizou no vídeo um fundo de cor neutra, uma música ambiente e a inserção de imagens enquanto falava, incluindo registros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dos filhos dele e do ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Até o início da tarde desta segunda-feira, o vídeo dela tinha 2,4 milhões de curtidas e mais de 100 milhões de visualizações.

Neste domingo, 19, Erika Hilton protocolou um pedido de abertura de inquérito na Polícia Federal (PF) para investigar ameaças recebidas nas redes sociais após a publicação do vídeo. Entre as mensagens denunciadas pela parlamentar, estão perfis afirmando que ela "deveria ser fuzilada" e "pistoleiros deveriam ser contratados para ficar em sua cola", além de referências ao "Projeto Ronnie Lessa 2.0", em alusão ao ex-policial condenado pelo assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, também do PSOL, em 2018.