Tarcísio de Freitas comemora posse de Trump: "Grande dia"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) comemorou a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20/1). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o político coloca o boné trumpista com a frase "Make America great again", frase de campanha do republicano. "Grande dia", comemorou o paulista.

Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, Tarcísio é um dos mais populares nomes da direita na atualidade. Nas redes, ele ainda compartilhou vídeo de Donald Trump dançando ao lado do grupo Village People, que cantou Y.M.C.A, hit simbólico para a comunidade LGBTQIA+ que foi apropriado pela campanha de Trump para a Casa Branca. "A segunda-feira tá diferente! Animados por aí? Boa semana a todos!", escreveu o governador de SP.

Antes da posse, ele descreveu o novo mandato do republicano como "novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade".

O mandatário brasileiro, no entanto, acompanha a cerimônia de posse de longe. Ao contrário dele, Eduardo e Michelle Bolsonaro representam o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com passaporte apreendido, nos Estados Unidos.

A posse do presidente Donald Trump aconteceu durante esta segunda-feira. Após discurso de posse, o novo mandatário participou de um almoço com parlamentares e seguiu para a Arena Capital One, onde acontece o desfile presidencial. Trump deve assinar os primeiros decretos do mandato nas próximas horas.