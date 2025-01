Bolsonaro é contra Marcos Pontes disputar a presidência do Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma fala cobrando o senador Marcos Pontes (PL-SP) pela tentativa de concorrer à presidência do Senado, cargo que ficará vago com o fim do mandato do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como presidente do Congresso em fevereiro.

"Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado, entre eles, meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme. Deixei de lado para te apoiar. Este é o meu pagamento?!", repreendeu o ex-presidente.

Bolsonaro reforçou em diversos momentos que o senador não tem chance de ser eleito presidente do Senado e citou a derrota do senador Rogério Marinho (PL-RN) ao cargo.

"Se não conseguimos ganhar com o Rogério Marinho, que é um baita articulador, não vai ser com você", desdenhou.

O ex-presidente afirmou que Pontes pode tirar o Partido Liberal da mesa de comissões e que essas vagas irão fortalecer "o outro lado".

"Quando você não tem uma vaga na mesa, você está dando para outro partido de oposição a nós. Você está fortalecendo o outro lado por uma ambição pessoal", reclamou Bolsonaro.