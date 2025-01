Vereador é assassinado a tiros em frente de casa, no Rio de Janeiro

O vereador Silmar Braga (PP), 50 anos, foi assassinado a tiros, ontem, em Magé, município da Baixada Fluminense, a 65km do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o político e uma das filhas estavam em frente à casa da família, no bairro Nova Marília, quando uma pessoa, em uma motocicleta, disparou pelo menos quatro tiros no vereador. O parlamentar chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. "Vítima de perfuração por arma de fogo", Braga foi levado para o Hospital Municipal de Magé "em estado gravíssimo", segundo informou a prefeitura municipal, que decretou luto oficial de três dias.

A Câmara Municipal de Magé declarou, em nota, que Braga cumpria o quarto mandato consecutivo como vereador e que ele "deixa um legado de trabalho e luta pelas causas em que acreditava, sempre buscando o bem-estar da população". A Casa legislativa também cobrou rigor nas investigações policiais. "Reforçamos nosso repúdio à violência e cobramos que as autoridades competentes apurem os fatos com rigor, para que a justiça seja feita", concluiu.

O presidente do PP no Estado do Rio, deputado federal Dr. Luizinho, reforçou o pedido para que o assassinato do vereador seja esclarecido com rapidez. "Espero que as autoridades competentes realizem uma investigação rigorosa para que os responsáveis por este ato bárbaro sejam identificados e punidos", postou o deputado em suas redes sociais. Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil não se manifestou sobre o andamento das investigações, sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Magé é uma das cidades mais violentas do estado do Rio, segundo a última edição do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com dados de 2022, a cidade aparece na sexta posição entre os municípios fluminenses que registraram maior número de homicídios em relação à população. Foram registrados 90 assassinatos, que correspondem à relação de 39,5 mortes por grupo de 100 mil habitantes. No alto do ranking está Itaguaí, também na região metropolitana do Rio, com 58,4 homicídios por 100 mil habitantes.