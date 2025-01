ONG classifica vídeo de Cabral como "símbolo da impunidade"

A organização não governamental (ONG) Transparência Internacional classificou como "símbolo da impunidade brasileira" o fato de Sérgio Cabral — ex-governador do Rio condenado a 400 anos de prisão — publicar vídeo nas redes sociais em que indica filmes para o final de semana.

A publicação do político foi feita na sexta-feira (17/1), enquanto estava em uma piscina. Sérgio Cabral foi preso preventivamente em 2016, passou para prisão domiciliar em 2022 e atualmente cumpre medidas cautelares (uso de tornozeleira eletrônica e apreensão do passaporte).

A nota de repúdio a Cabral foi publicada pela Transparência Internacional em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. No texto, em inglês, a ONG relembra o fato de o político ter sido condenado em 23 casos de corrupção a 400 anos e prisão.

"Este homem é um dos maiores criminosos da história brasileira. Ex-governador do Rio de Janeiro, ele foi condenado em 23 casos de corrupção a 400 anos de prisão, mas cumpriu apenas 6. Este vídeo foi gravado hoje e se tornará um símbolo da impunidade brasileira para o mundo. O estado recuperou 101 milhões de dólares de suas contas offshore, mas ele ostenta a riqueza que ainda desfruta nas redes sociais. Ele causou morte, imenso sofrimento humano e pobreza. Mas ele ri das autoridades e do povo do Brasil. O nome dele é Sérgio Cabral", escreveu.

Confira a publicação:

