Ministros vão se licenciar para votar nas eleições da Câmara e do Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que seus ministros com cargos na Câmara e no Senado se licenciem do comando de suas respectivas pastas para votar nas eleições para a Presidência de ambas as casas. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pelo Correio.

Quem está encarregado de conversar com os ministros e operacionalizar a ordem de Lula é o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também tem mandato na Câmara e deve voltar ao Legislativo temporariamente.

Leia também: Câmara começa a montar cabines de votação para eleições em 1º de fevereiro

Lula está fechado com Hugo Motta (Republicanos-PB) na Casa Baixa e com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na Casa Alta, apoiados pelos atuais presidentes Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Os dois não têm concorrentes de peso e devem confirmar seu favoritismo nas eleições a serem realizadas em 1º de fevereiro.

Ao todo, o governo tem 12 ministros com mandatos na Câmara e no Senado. São eles:

Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; André Fufuca (Esporte) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Camilo Santana (Educação) — Senador da República;

— Senador da República; Carlos Fávaro (Agricultura) — Senador da República;



— Senador da República; Celso Sabino (Turismo) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Juscelino Filho (Comunicações) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Luiz Marinho (Trabalho) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Marina Silva (Meio Ambiente) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Renan Filho (Transportes) — Senador da República;

— Senador da República; Sonia Guajajara (Povos Indígenas) — Deputado Federal;

— Deputado Federal; Wellington Dias (Desenvolvimento Social) — Senador da República.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular