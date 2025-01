Bolsonaro celebra a recuperação de sua conta no X após hackeamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) celebrou nesta sexta-feira (24/1) a recuperação de sua conta no X. Segundo anunciou seu filho, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), na noite de quinta-feira (23/1), a conta havia sido hackeada.

- Agradecemos à equipe do X no Brasil pela pronta resposta ao nosso chamado.



- Informamos que a conta foi devidamente recuperada, permitindo-nos retomar nossa rotina diária e interação com todos.



- Reconhecemos a importância de um ambiente pautado pela liberdade de expressão e…