Lula recebe Paes e chancela apoio aos Jogos Pan-Americanos Rio-Niterói

Os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta sexta-feira (24/1) os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, e decidiu apoiar a candidatura das duas cidades para sediar os XXI Jogos Pan-Americanos, em 2031.

Lula escreveu uma carta para o presidente da Panam Sports, Neven Iván Ilic Álvarez, ratificando a candidatura das duas cidades. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem até o final de janeiro para oficializar a candidatura.

“Eu tenho certeza que a gente sai muito como favorito. Tem o COB, nós somos candidatos únicos”, declarou Paes a jornalistas, logo após o encontro. A cidade de São Paulo chegou a estudar sua candidatura, mas o prefeito Ricardo Nunes e o governador paulista, Tarcísio de Freitas, decidiram voltar atrás após conversa com Paes.

“Acho que a gente, com o apoio do presidente da República, sai amplamente como favorito para essa disputa. A seleção vai se dar em agosto, e a gente sabe que o presidente Lula é o maior cabo eleitoral para essa disputa”, afirmou ainda o prefeito.

Leia também: Pan no Rio e em Niterói pode desengavetar obra da Linha 3 do metrô

Até o momento, a única cidade que confirmou sua candidatura foi Assunção, no Paraguai. Os Jogos Pan-Americanos ocorrem a cada quatro anos, com atletas de todas as Américas. Em 2007, o já Rio de Janeiro sediou o evento esportivo.

“Eu acho que o presidente Lula tem muito essa visão do Rio como capital internacional do Brasil, capital honorária do Brasil”, declarou ainda Eduardo Paes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular