Lula elogia Gleisi mas diz que ainda não definiu se ela será ministra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (30/1) a possibilidade da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se tornar ministra em seu governo.

“Eu tenho a impressão que vocês sabem de alguma coisa que eu não sei. Trocar ministro é uma coisa da alçada do presidente da República, mas no Brasil a gente tem o hábito de o presidente tomar posse e, um ano depois, a imprensa ficar tratando de reforma ministerial. Eu fiz a melhor reunião ministerial que já fiz no início do ano”, destacou o presidente em conversa com jornalistas hoje cedo no Palácio do Planalto.

“Ela [Gleisi] tem condições de ser ministra de muitos cargos. Até agora, não tem nada definido, eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Eu não parei para pensar se vou trocar ministros ou não”, enfatizou.

Nessa quarta-feira (29/1), o Correio antecipou que Lula pretende colocar Gleisi na Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta responsável pela articulação do governo com movimentos sociais.

Ela deve assumir o cargo ocupado atualmente por Márcio Macêdo. Por sua vez, o ministro ainda não tem destino definido, mas pode ser indicado pelo chefe do Executivo para alguma estatal.