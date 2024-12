Essa conversa não existe, diz Gleisi sobre assumir ministério

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (esq.) ao lado do deputado federal Jilmar Tatto durante coletiva neste sábado (7) - (crédito: Leo Oliveira/PT)

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse neste sábado (7/12) que nunca existiu uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre ela assumir um ministério no governo. Declarou, também, que firmou um compromisso com o petista de terminar o mandato à frente do PT, que vai até julho de 2025.

“Eu tenho um compromisso com o presidente de dirigir o partido até o final do meu mandato. Fazer a sucessão. Esse é o compromisso que eu firmei com ele. E ele nunca me falou sobre ministérios, então é um assunto que não existe”, disse Gleisi em conversa com jornalistas neste sábado.



A eleição para a presidência está marcada para 6 de julho de 2025. A presidente do PT enfatizou o compromisso de terminar o mandato porque eventuais trocas em ministérios – na hipótese de ela aceitar compor o governo – seriam feitas no primeiro semestre.

A deputada pretende disputar as eleições novamente em 2026, o que lhe obrigaria a deixar o cargo no governo para cumprir a lei eleitoral. Logo, assumir uma pasta no meio do ano lhe daria apenas alguns meses no cargo.

Depois de o presidente ter criticado a comunicação do governo na sexta-feira (6) e dito que será "obrigado" a fazer mudanças, as discussões sobre uma eventual reforma ministerial em 2025 – que já existiam – ganharam força na imprensa, já que respingam diretamente no ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social.