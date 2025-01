Ricardo Nunes reforça críticas a Lula: "Vai ter dificuldade de se reeleger"

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou nesta quinta-feira (30/01) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que, se as eleições fossem hoje, o petista perderia com uma margem expressiva de votos.

A declaração de Nunes reforça as críticas feitas pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, que, nesta quarta-feira (29/01), afirmou que Lula cometeu muitos erros na política econômica. “Se fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito. Eles perderiam a eleição”, disse Kassab, acrescentando que os partidos de centro estão construindo uma alternativa para 2026.

Durante entrevista à Rádio Nova Brasil, Nunes garantiu que, em 2026, Lula perderá por uma grande margem, justificando sua previsão com o desempenho da economia. Segundo ele, a situação econômica do país não é favorável e os adversários do governo devem vir fortes e dificultar qualquer possibilidade de reeleição. “Creio que o presidente Lula vai ter muita dificuldade de se reeleger, ainda mais com os nomes que devem surgir”, comentou Nunes.

O prefeito também fez críticas contundentes à condução da economia, citando a inflação acima da meta, a alta do dólar e os elevados gastos públicos. “Se não houver responsabilidade fiscal, não vai dar certo”, afirmou. Para Nunes, os impactos da atual política econômica serão sentidos nos próximos anos. “A conta vai chegar”, concluiu.



