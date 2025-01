"Comecei a rir", diz Lula sobre críticas de Gilberto Kassab

Lula comentou a declaração de Kassab após ser questionado em coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (30/1) que “começou a rir” quando soube da crítica feita pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta quarta-feira (29/1). Kassab afirmou que o presidente perderia se as eleições fossem hoje, e chamou o titular da Fazenda, Fernando Haddad, de um “ministro fraco”.

Lula comentou a declaração após ser questionado em coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto. O petista destacou que “hoje não tem eleição”, e que não adianta ficar especulando sobre o que acontecerá até 2026.

“Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse que, se a eleição fosse hoje, eu perderia, quando eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a dois anos, eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição”, respondeu Lula.

Haddad é “ministro fraco” para Kassab

Ontem, durante evento em São Paulo, Kassab afirmou que "o PT não estaria na condição de favorito, mas na condição de derrotado" nas próximas eleições. Afirmou ainda que Haddad tem dificuldade de comentar e se impor no governo. “Ministro da Fazenda fraco é sempre um péssimo indicativo", declarou.

Lula, por sua vez, avalia que Kassab foi ”injusto com Haddad”, e defendeu sua gestão na Fazenda. O chefe do Executivo atribui as críticas a uma desavença pessoal entre os dois, mas disse que é preciso reconhecer os feitos de Haddad. Citou, como exemplo, que o ministro articulou medidas como a PEC da Transição e a reforma tributária.

“Só por isso, o Haddad deveria ser elogiado pelo Kassab, mas eu não posso pedir para o Kassab elogiar se ele não quer elogiar”, frisou.