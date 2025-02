OAB Nacional reelege o presidente Beto Simonetti

Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O advogado Beto Simonetti foi reeleito, nesta sexta-feira (31/1), para presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em seu segundo mandato, que se estenderá até 2028. A eleição aconteceu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e contou com 81 votos válidos dos conselheiros federais, sendo Simonetti o único candidato.

Essa é a primeira vez na história da Ordem que um presidente é reeleito para o cargo. Em seu discurso após a reeleição, Simonetti destacou a importância da união na classe e reafirmou seu compromisso com a defesa das prerrogativas da advocacia.

"A união nos levará a conquistar e vencer todo e qualquer acinte contra a advocacia. A OAB segue de portas abertas. Viva a advocacia do Brasil", afirmou.

Leia também: Ministros de Lula reforçam votação para presidentes no Congresso

Simonetti, que tem 46 anos, lidera a chapa "OAB de Portas Abertas" e dará continuidade às mudanças implementadas durante sua gestão iniciada em 2022. Um destaque de ação realizada foi a exigência de uma maior representatividade nas instâncias decisórias da entidade, com a implementação de regras que garantem a presença de pelo menos 50% de mulheres e 30% de negros ou pardos.

Em relação às suas ações no primeiro mandato, Simonetti se distanciou da polarização política e focou em temas corporativos da advocacia, como a defesa das sustentações orais. Nos últimos anos, ele tem trabalhado para garantir que os tribunais respeitem essa prerrogativa dos advogados, levando a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para impedir a limitação da sustentação oral.

A nova diretoria da OAB Nacional é composta por Felipe Sarmento (Alagoas) como vice-presidente, Rose Morais (Sergipe) como secretária-geral, Christina Cordeiro (Espírito Santo) como secretária-geral adjunta, e Délio Lins e Silva Júnior (Distrito Federal) como diretor-tesoureiro.

Leia também: ONU pede prioridade ao STF no julgamento da Lei do Marco Temporal

A posse da nova diretoria acontecerá neste sábado (1º de fevereiro), também no STJ, uma vez que a sede da OAB está em reforma após o incêndio ocorrido no ano passado.

Beto Simonetti, formado em Direito pela Universidade Nilton Lins e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), tem uma trajetória consolidada na OAB. Ele foi conselheiro federal pela OAB-AM, secretário-geral do Conselho Federal, coordenador nacional do Exame de Ordem, diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia e ouvidor-geral da entidade.