Poli, novo presidente eleito da OAB-DF, toma posse nesta quinta-feira

Toma posse, na manhã desta quinta-feira (2/1), Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, presidente eleito da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) para o triênio de 2025 e 2027. Antes do início da solenidade, o advogado conversou rapidamente com o Correio.

"Confesso que estou espantado com a quantidade de pessoas aqui hoje, porque é só uma posse administrativa para a gente colher assinaturas dos termos de posse, mas a turma veio para abraçar a advocacia e a sociedade, mostrando que a OAB tem grande importância", contou. A cerimônia, que ocorre no auditório da sede da OAB, localizada na Asa Norte, reúne mais de 700 pessoas.

Poli destacou o simbolismo da data. "É o início de uma nova gestão, que trará tudo de bom que nós fizemos nos últimos seis anos e vamos aprimorar ainda mais. Estou animadíssimo e as expectativas estão superpositivas com as próximas inovações e diretorias", acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Eleição

No pleito, ocorrido em novembro, o advogado recebeu mais de 11,6 mil votos, 41,37% do total. Poli tem 22 anos de experiência na advocacia e uma extensa trajetória na OAB-DF, onde já fez parte da Comissão de Seleção, foi integrante pleno do Conselho Seccional, diretor-tesoureiro e, atualmente, secretário-geral da OAB-DF.

Entre as bandeiras de Poli estão a independência da Ordem, a ampliação da participação feminina e a defesa da democracia e dos direitos da sociedade.