Ao apresentar candidatura, Alcolumbre defende prerrogativas do Senado

O candidato à presidência do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou neste sábado (1º/2) que vai defender as prerrogativas do poder Legislativo, apesar de pregar a harmonia com os demais Poderes.

Em discurso para apresentar sua candidatura, Alcolumbre citou o embate com o Supremo Tribunal Federal (STF) pela liberação de emendas parlamentares, e afirmou que, apesar de ser necessário respeitar decisões judiciais, não vai deixar de defender a autonomia do Senado.

“Hoje, mais uma vez, enfrentamos desafios. O relacionamento entre os Poderes, embora seja regido pela Constituição e pela harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos”, afirmou Alcolumbre durante discurso para apresentar sua candidatura.

O senador citou como exemplo o embate em torno da liberação de emendas parlamentares, que levou o ministro do STF Flávio Dino a suspender o pagamento por falta de transparência e desrespeito ao acordo firmado entre Executivo, Judiciário e Legislativo em agosto do ano passado.

“É essencial respeitarmos decisões judiciais, o papel do Judiciário em nosso sistema demorático, mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do poder Legislativo e garantir que esse parlamento possa exercer seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro”, afirmou Alcolumbre.

“Essa garantia pelas prerrogativas do mandato vai muito além das questões orçamentárias. Tem a ver com o mandato parlamentar, assegurado pela Constituição”, acrescentou.

Diálogo com opostos

No discurso, o parlamentar também lembrou que já ocupou a Presidência do Senado, durante a pandemia da covid-19. e fez acenos tanto à base governista como à oposição.

“Sou um defensor intransigente do diálogo, da construção coletiva e das soluções compartilhadas. Para mim, governar é ouvir, e liderar é servir. E é isso que o nosso país precisa agora”, enfatizou.

Alcolumbre criticou a polarização e extremismos, e prometeu conversar com quem pensa diferente e pediu um voto de confiança aos senadores.

Sobre sua atuação à frente do Senado, Alcolumbre afirmou que vai atuar para retomar o rito de apreciação das Medidas Provisórias (MP) assinadas pela Presidência da República, com criação das comissões mistas. Disse ainda que agirá para dar prioridade a textos que já foram aprovados em uma das Casas.

Elogios a Pacheco

O senador também fez elogios ao seu antecessor, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacando que, após seu primeiro mandato como presidente do Senado, passou o bastão para Pacheco.

“Um dos mais completos homens públicos deste país, um líder equilibrado, coerente, preparado e comprometido com os valores democráticos. Seu trabalho nestes últimos quatro anos consolidou os avanços iniciados por esta Casa e fortaleceu o papel do Senado como pilar da democracia brasileira”, afirmou.