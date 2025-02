Senado elege presidente e Mesa Diretora; acompanhe a sessão

Os senadores Davi Alcolumbre, Marcos Pontes, Marcos do Val, Eduardo Girão e Soraya Thronicke disputam a presidência do Senado - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado, Waldemir Barreto/Agência Senado, Minervino Júnior/CB/D.A.Press, Jefferson Rudy/Agência Senado e Miguel Schincariol/AFP)

A eleição para a presidência do Senado e para os demais cargos da Mesa Diretora é realizada neste sábado (1º/2). Para ser eleito, o candidato deve obter, no mínimo, a quantidade de votos equivalente à maioria absoluta, ou seja, 41 senadores. Caso isso não ocorra, será feito novo turno de votação com os dois candidatos mais bem votados. O vencedor assume o lugar do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente. Acompanhe a transmissão ao vivo:

A escolha do novo presidente é feita na primeira reunião preparatória, marcada para as 10h. Os candidatos terão 15 minutos para defesa das candidaturas. Eles serão chamados a discursar conforme ordem alfabética dos nomes parlamentares. Nenhum outro senador terá direito ao uso da palavra.

Após os discursos, será iniciada a votação de maneira secreta, quando houver mais de um candidato, ou por meio sistema eletrônico de votação, em caso de candidatura única. No caso de duas ou mais candidaturas, a escolha é feita por meio de cédula única que conterá os nomes dos candidatos em ordem alfabética, com espaço para a sinalização e escolha de um único candidato pelos senadores votantes.

Eleito, o novo presidente assume os trabalhos imediatamente, podendo se dirigir ao Plenário antes de encerrar a primeira reunião preparatória. Depois, cabe a ele convocar a segunda reunião preparatória para a escolha dos demais membros da Mesa, prevista para 11h.

Quem são os candidatos à presidência do Senado?

A presidência do Senado será disputado por cinco candidatos: Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Davi Alcolumbre é apoiado por Rodrigo Pacheco e é o favorito na disputa. Ele foi comerciante e começou a vida pública em 2001, aos 24 anos, como o vereador mais jovem de Macapá. Em 2003, foi eleito para a Câmara dos Deputados (2003-2007), sendo reeleito por mais dois mandatos consecutivos (2007-2011 e 2011-2014). Em 2014, foi eleito para o Senado pela primeira vez. Depois, foi escolhido por 42 parlamentares para ser presidente da Casa em 2019. Atualmente ele preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Marcos Pontes é senador eleito por São Paulo. Ele foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil de 2019 a 2022, foi membro da classe de astronautas da NASA de 1998, piloto de testes da Força Aérea Brasileira e engenheiro aeronáutico do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Marcos do Val foi militar do exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria e é fundador do Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações — empresa que dá consultaria sobre técnicas de imobilização para profissionais de segurança. Nas eleições de 2018, foi eleito senador pelo Espírito Santo.

Eduardo Girão foi eleito senador pelo estado do Ceará em 2018, obtendo 1.325.786 votos. Antes de entrar na política, Eduardo Girão foi empresário dos setores de hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Em 2004, fundou a Associação Estação da Luz, uma ONG que atua na assistência social e na produção audiovisual.

Soraya Thronicke é advogada e empresária. Ela foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul com 373.712 votos, em outubro de 2018. A parlamentar é titular da Comissão de Assuntos Econômicos, de Assuntos Sociais.