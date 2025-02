"Temos muito o que fazer", diz Motta em primeiro discurso como presidente da Câmara

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou em seu primeiro discurso no cargo que tem “muito o que fazer” como presidente da Casa. Motta discursou após a confirmação de seu nome como vencedor da disputa, levando 444 votos.

“Começo assim, sob o impacto da confiança depositada em mim por vossas excelências e vejo esse plenário deste ponto de observação tão singular e não posso deixar de lembrar e me emocionar que esta é e será sempre a cadeira do senhor diretas, da democracia, a eterna cadeira do pai de nossa Constituição, Ulysses Guimarães”, inicio o discurso.

“Assumo a presidência das Câmaras do Deputado com três compromissos: servir ao Brasil, servir ao Brasil, servir ao Brasil”, disse.

Em sua fala, Motta defendeu a democracia e fez diversas citações a Ulysses Guimarães. Também agradeceu ao ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que apoiou sua candidatura.

“E se não formos capazes de entender e agir de forma prática, responsável e urgente para libertar o Brasil das amarras que aprisionam nosso futuro, não estaremos à altura deste lugar e desta hora. Não podemos continuar desperdiçando seu presente e sacrificando seu futuro. Não podemos continuar penalizando a nossa gente, porque não existe um caminho da direita, da esquerda, do centro, existe apenas o caminho do Brasil”, continuou.

Motta era o favorito a levar a disputa, com 17 das 20 legendas apoiando sua candidatura. Seus concerrentes, Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) levaram 31 e 22 votos, respectivamente.

“Temos muito o que fazer. Antes de tudo, colegas de trabalho e de vida, eu sei a responsabilidade que me espera e sei também que ninguém faz nada sozinho. Citando pela última vez Ulysses “muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só”. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar. E não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo: ainda estamos aqui.”