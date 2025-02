Articulação

Congresso não terá problema com Executivo, diz Lula a Motta e a Alcolumbre Presidente se reuniu com presidentes da Câmara e do Senado na manhã desta segunda-feira (3/2). "Estou muito feliz porque sou amigo dos dois e tenho conhecimento do compromisso democrático que ambos têm", afirmou petista