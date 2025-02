Lula parabeniza Motta por vitória na Câmara e diz que espera parceria exitosa

O presidente Lula (PT) usou as suas redes sociais para dar os parabéns ao novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O deputado teve apoio do governo e é a esperança do Executivo para uma relação que resulte na aprovação de pautas que poderão melhorar a popularidade do governo.

“Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental”, disse o petista.

Parabenizo o deputado @HugoMottaPB pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com… — Lula (@LulaOficial) February 1, 2025





Ministros e representantes do governo no Congresso celebraram a vitória de Motta nas redes sociais. O ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) foi um dos que se licenciou do cargo para voltar à Câmara e votar no novo presidente. Ele disse que vai apresentar, na próxima semana, uma agenda legislativa prioritária para este ano que foca em temas econômicos, segurança no ambiente digital, educação e sustentabilidade.



Já o ministro Fernando Haddad (Fazenda), cumprimentou tanto Motta quanto o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Disse que ambos são “pessoas com disposição de contribuir com o nosso país”. Ainda agradeceu a Arthur Lira (PP-AL) e a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agora ex-presidentes das casas, pela “liderança em buscar convergências que permitiram ao país avançar”.