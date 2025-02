Lula parabeniza Alcolumbre por eleição no Senado: ‘caminharemos juntos’

Alcolumbre foi eleito hoje com 73 votos como o novo presidente do Senado, substituindo Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no cargo - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou neste sábado (1º/2) o novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP).

Lula defendeu que o país cresce com harmonia entre as instituições públicas, e que caminhará junto com o presidente do Senado para o desenvolvimento do país e combate às desigualdades.

“Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia”, disse Lula em nota oficial divulgada pelo Planalto.

“Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, escreveu ainda o presidente.

Alcolumbre foi eleito hoje com 73 votos como o novo presidente do Senado, substituindo Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no cargo. Ele era considerado favorito, e disputou contra os senadores Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE), que tiveram quatro votos cada um.