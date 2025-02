Congresso abre ano legislativo; acompanhe a solenidade

Solenidade ocorre no Plenário da Câmara dos Deputados e será conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A inauguração do ano legislativo está marcada para esta segunda-feira (3/2), às 16 horas. Deputados e senadores reúnem-se em sessão solene para abrir a 3ª Sessão Legislativa da 57ª Legislatura — o que corresponde ao terceiro dos quatro anos que compõem a legislatura iniciada em 2023. A solenidade ocorre no plenário da Câmara dos Deputados e será conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (União-AP). Acompanhe ao vivo:

Antes da sessão, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Alcolumbre, protagonizam a tradicional solenidade externa, com a presença de tropas das Forças Armadas. Se chover, a solenidade será transferida para o Salão Branco do Congresso e não há tiros de canhão, nem subida de rampa.



A abertura do ano legislativo não consta na agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele deve ser representado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Os presidentes Motta e Alcolumbre serão recebidos pelo representante do Poder Executivo, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e por lideranças partidárias.

Após declarar aberta a sessão solene, o presidente do Congresso anuncia a leitura da mensagem do Poder Executivo. No documento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apontará temas e projetos considerados prioritários pelo governo para este ano. A mensagem deve ser lida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

O mesmo ocorre com a mensagem do Poder Judiciário, que deve ser lida pelo ministro Luís Roberto Barroso.