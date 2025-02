Emendas parlamentares: Barroso, presidente do STF, garante diálogo com a Câmara

Barroso diz que todas as pendências entre STF e Câmara dos Deputados serão resolvidas com diálogo e boa vontade - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A. Press)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (3/1) que o impasse envolvendo a liberação de emendas parlamentares deve ser resolvido por meio do diálogo entre os Poderes. A declaração foi feita durante a chegada ao Congresso Nacional para a sessão de abertura do ano legislativo de 2025.

De acordo com o ministro, todas as pendências serão resolvidas entre ambas as instituições com diálogo e boa vontade. “Tudo que é importante para o bem do país a gente resolve com um diálogo, portanto, todo mundo quer cumprir a Constituição, todo mundo quer fazer bem-feito e, como eu disse no meu discurso agora de abertura do ano Judiciário, com boa-fé e com boa vontade, tudo é possível, tudo se resolve”, afirmou Barroso.

A discussão sobre o tema ocorre em meio a negociações entre o Executivo, o Legislativo e o próprio STF para definir critérios mais rigorosos de transparência e rastreabilidade na destinação desses recursos.

O debate sobre as emendas ganhou força após decisão do ministro Flávio Dino, em 2024, que suspendeu a execução dos repasses até que o Congresso aprovasse regras para aumentar a transparência na distribuição dos valores. Apesar da aprovação de um novo projeto e da sanção pelo Executivo, Dino manteve questionamentos sobre o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas, condicionando a liberação dos recursos à divulgação detalhada dos beneficiários e à conformidade com normas mais rígidas. A medida gerou insatisfação entre parlamentares.