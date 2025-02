Em discurso de abertura, Hugo Motta defende independência e equilíbrio entre Poderes

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu, nesta segunda-feira (3/2), a harmonia e a independência entre os Três Poderes, durante a sessão de abertura do ano legislativo. No primeiro discurso oficial no cargo, Motta destacou a importância do diálogo e do respeito às atribuições constitucionais de cada instituição.

“O trabalho conjunto dos Três Poderes está no cerne do regime político do país”, afirmou o deputado, ressaltando que a colaboração entre Executivo, Legislativo e Judiciário deve sempre ser pautada pelo interesse público. A declaração veio após representantes dos outros dois Poderes entregarem ao Congresso uma mensagem institucional reafirmando compromissos mútuos.



Eleito com 444 votos no último sábado (1º), Hugo Motta sucede Arthur Lira (PP-AL) e chega à presidência da Casa com o desafio de manter um ambiente de equilíbrio entre as diferentes forças políticas. Apoiado por uma ampla coalizão que vai da esquerda à extrema-direita, ele afirmou que buscará conciliar interesses divergentes para garantir avanços legislativos.



“Estamos iniciando o ano com a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Avançamos muito na direção da estabilidade jurídica e econômica, indispensável ao crescimento sustentável do país”, declarou.

Motta destacou ainda que o Congresso deve atuar para garantir melhorias em áreas fundamentais como economia, segurança, saúde, trabalho e educação. Para isso, pretende articular pautas prioritárias no Colégio de Líderes da Câmara, instância responsável por definir os temas que serão debatidos e votados pelos deputados.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desafios no Legislativo



O novo presidente também frisou a necessidade de uma relação produtiva com o Senado, enfatizando que as duas Casas Legislativas devem atuar em conjunto para “buscar o melhor para o país”. A harmonia entre as instituições, segundo ele, passa pelo respeito às competências de cada Poder e pela manutenção de um ambiente político estável.



Com um mandato que se inicia em meio a desafios econômicos e sociais, Hugo Motta aposta na “temperança, equilíbrio, sobriedade e diálogo” como princípios para a gestão. “Esses são os instrumentos que nos farão navegar com segurança as rotas do processo legislativo e entregar o que merece o povo brasileiro”, afirmou.



Agora, com o Legislativo oficialmente em atividade para 2025, os olhos se voltam para as primeiras ações do novo presidente da Câmara e os desdobramentos de promessa de equilíbrio e articulação no Parlamento.