Hugo Motta promete sessões pontuais e transparência na definição da pauta da Câmara

Hugo Motta anunciou que a Ordem do Dia começará pontualmente às 16h e que a pauta das votações será divulgada com oito dias de antecedência - (crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu-se com líderes partidários nesta segunda-feira (03/02), logo após A posse, para definir os primeiros passos de sua gestão à frente da Casa. Ficou definido maior rigidez com os horários de início das sessões, maior transparência na definição da pauta e a redução do uso de requerimentos de urgência.

Na saída, ao falar com a imprensa, o deputado Hugo Motta anunciou que a Ordem do Dia começará pontualmente às 16h, seguindo o modelo adotado pelo Senado, e que a pauta das votações será divulgada com oito dias de antecedência.

A medida busca dar maior previsibilidade ao processo legislativo e permitir que parlamentares e bancadas possam se preparar com antecedência para os debates e votações. “Só vai entrar na pauta projetos que já tenham relatório pronto”, reforçou o presidente da Câmara, indicando que propostas sem parecer serão retiradas da ordem do dia.

Durante a reunião, líderes parlamentares discutiram projetos prioritários e medidas provisórias que serão analisadas nas próximas sessões. Também ficou decidido que a reunião de líderes, que tradicionalmente ocorre às terças-feiras, passará a ser realizada às quartas pela manhã.