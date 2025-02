Nome mais competitivo da direita em 2026, Gustavo Lima comemora resultado de pesquisa

O cantor Gusttavo Lima comemorou, nas redes sociais, o desempenho dele em uma pesquisa eleitoral publicada nesta segunda-feira (26/1). O nome do sertanejo representa o melhor resultado da direta em um segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no relatório da Genial/Quaest.

Gustavo Lima comemora pesquisa que o coloca como o mais competitivo da direita para 2026

A pesquisa eleitoral analisou quatro cenários para o primeiro turno e seis para o segundo. Em todas as versões, Lula liderou a intenção de votos com porcentagem entre 28% a 32%. Já Gusttavo Lima variou entre a segunda e a terceira colocação, com 12 a 18%. A Quaest considerou oito candidatos na disputa: Lula, Tarcisio de Freitas (Republicanos); Gusttavo Lima (sem partido), Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro ( PL), Ciro Gomes (PDT), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

O melhor cenário para o cantor sertanejo, em que alcançou 18% das intenções de votos, prevê a ausência de Marçal, Tarcísio e do filho de Jair Bolsonaro.

No segundo turno, o artista ainda apresentou o melhor resultado entre os nomes da direita. Embora o atual presidente vença em todos os cenários com 41% a 45% dos votos, a menor diferença é registrada no embate com o sertanejo. Segundo a pesquisa, Lula teria 41% e Gusttavo Lima 35%. A segunda menor diferença acontece no confronto entre o petista com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com placar de 43% a 34%.

Nas redes sociais, Lima disse que ficou contente e que não esperava esse resultado logo nas primeiras pesquisas eleitorais. “O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil”, destacou o artista. “Eu vim aqui dizer de coração para vocês que gostam de mim, me acompanham, uma única coisa: só Deus, só ele lá, pode parar um sonho”.





A pesquisa da Genial/Quaest apontou possíveis cenários de segundo turno entre Lula e candidatos da direita. O levantamento desconsiderou um embate entre o petista e Ciro Gomes. O pedetista também não foi citado nos outros cenários.

Rejeição

Outra parte da pesquisa analisou conhecimento, potencial de voto e rejeição sobre as lideranças. Além dos oito nomes citados na pesquisa, a Quaest adicionou os nomes do governador do Paraná, Ratinho Júnior, a ex primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No levantamento, 47% afirmaram que conhecem e votariam em Lula, enquanto 49% conhecem e não votariam, 4% disseram não conhecer o candidato. A rejeição de Jair Bolsonaro é maior. Entre os voluntários que conhecem o ex mandatário, 41% votariam e 53% não votariam, 6% responderam não conhecer.

Gustavo Lima tem 29% de votos potenciais e 50% de rejeição. 21% afirmaram não conhecer o músico.