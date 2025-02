José Reguffe se filia ao Solidariedade após dois anos sem partido

O ex-senador José Reguffe se filiou ao Solidariedade na noite de segunda-feira, 3, em evento realizado na sede nacional do partido, em Brasília. Ele estava sem legenda desde 2022, quando deixou o União Brasil.

Reguffe iniciou sua trajetória política em 2007, ao assumir o cargo de deputado distrital pelo PDT, partido ao qual foi filiado até 2016. Em 2010, elegeu-se deputado federal com 266.465 votos, tornando-se o mais votado do País proporcionalmente, com 18,95% do total.

Quatro anos depois, em 2014, conquistou uma vaga no Senado, onde permaneceu até fevereiro de 2023. Durante seu mandato, foi filiado ao Podemos entre 2019 e 2022, e ao União Brasil posteriormente.

Nas eleições de 2022, lançou sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal, mas o União Brasil decidiu apoiar a reeleição de Ibaneis Rocha (MDB). Após essa decisão, Reguffe deixou o partido e não disputou a reeleição para o Senado.

O Solidariedade destacou a atuação do ex-senador em sua trajetória política e afirmou que sua chegada à legenda reforça o compromisso com transparência e eficiência na gestão pública.

"O Solidariedade acredita que a chegada de José Reguffe fortalecerá nosso compromisso com a renovação política e com a luta por um país mais transparente e eficiente", declarou o partido em nota oficial.