Lula adere ao boné azul criado por Sidônio em postagem nas redes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aderiu nesta terça-feira (4/2) ao boné azul com os dizeres “O Brasil é dos Brasileiros”, utilizado por seus ministros nas eleições para as Mesas Diretoras do Congresso Nacional e na abertura do ano legislativo.

Em curto vídeo nas suas redes sociais, Lula aparece usando o adereço, criado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, como contraponto ao boné “Make America Great Again”, usado por apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Guerra dos bonés”

Ontem(3), ministros e aliados de Lula voltaram a usar o adereço, também na cor amarela, durante a abertura do ano legislativo. Em resposta, opositores também apareceram com bonés verde e amarelos escritos: “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”.

Veja o vídeo:

Além disso, a oposição utilizou embalagens de café e picanha com fotos de Lula e Jair Bolsonaro (PL), criticando o alto preço dos alimentos.

O boné azul foi criado por Sidônio e usado por ministros e aliados de Lula durante as eleições para as presidências da Câmara e do Senado Federal no sábado (1º/2), como pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).