"Boné serve para proteger a cabeça", diz Motta sobre oposição e governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta terça-feira (4/2), que "boné serve para proteger a cabeça do sol" em referência à disputa entre governo e oposição com frases em bonés.

"Pra mim, boné serve pra proteger a cabeça do sol, e não pra resolver os problemas do país. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente", escreveu Motta no X, o antigo Twitter.

Na segunda-feira (3/2), a oposição utilizou bonés com frases críticas ao governo durante o início do ano legislativo. Os parlamentares portavam bonés com a frase: “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”.

Já no sábado (1º/2), Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, levou bonés com a frase “O Brasil é dos brasileiros”, que foram utilizados por ministros e parlamentares.