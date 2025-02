Com Paes, Lula critica ausência de governador Cláudio Castro em evento no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a ausêmcia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), na reinauguração do Hospital Federal de Bonsucesso, na capital carioca. Estava presente no evento o prefeito do Rio, e aliado do petista, Eduardo Paes (PSD-RJ).

"O governador foi convidado e não veio, mas ele foi convidado. Não quero sabre de que partido é o governador, de que religião que ele é, qual time que ele torce, eu quero saber que, bem ou mal, ele foi eleito pelo povo. Ele foi convidado como todos governadores que eu convido, até aqueles que, de forma irresponsável, fazem crítica ao meu governo", lamentou o presidente. "Ele poderia vir aqui e fazer discurso de como o estado vai cuidar da questão da saúde", emendou.

Cláudio Castro costumeiramente não comparece aos eventos em que Lula está, por ser de oposição e por declaradamente apoiar Jair Bolsonaro. Na agenda do governador carioca, nesta quinta-feira, constam "despachos internos" e nenhum compromisso fora do Palácio de Guanabara.

Apoiador do presidente, Eduardo Paes, prefeito do Rio, elogiou a atuação do governo federal na reestruturação dos hospitais federais do estado e comemorou a repaginada do Hospital Bonsucesso. "Essa emergência está fechada desde 2020. Nós estamos, aqui, comemorando a abertura desta emergência e de três emergências federais no Rio de Janeiro — nos hospitais Andaraí, Cardoso Fontes e, aqui, no Bonsucesso", disse.