Lula oferece auxílio para reconstrução da "igreja de ouro" após desabamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais, nesta quarta-feira (5/2), para lamentar o desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia, também conhecida como "igreja de ouro". Uma mulher morreu e ao menos cinco pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu nesta tarde.

“Com tristeza e pesar, soube do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou em uma vítima fatal e deixou outras seis pessoas feridas. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar neste momento tão difícil, bem como na reconstrução desse lugar sagrado para milhares de brasileiros”, disse o presidente.

“Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos de Giulia Panchoni Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas”, acrescentou.

As causas do incidente na local conhecido como “igreja de ouro” e tombada como patrimônio cultural ainda são investigadas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deve realizar uma inspeção detalhada, nos próximos dias, para avaliar os danos e definir os próximos passos para a recuperação da estrutura.