Lula critica falta de investimento em patrimônio tombado após igreja desabar

"Precisamos rever isso, porque se não nós teremos muitas coisas tombadas no Brasil caindo", pontuou Lula - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o desabamento do teto da igreja São Francisco, em Salvador (BA), e criticou a falta de orçamento nos projetos de tombamento de patrimônios históricos e culturais no Brasil.

Em entrevista a um pool de rádios da Bahia, nesta quinta-feira (6/2), Lula disse que soube que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) estava discutindo um projeto de reconstrução e que o padre responsável pela igreja detectou uma rachadura no prédio. "O Iphan ia lá visitar, mas infelizmente não deu tempo e o prédio caiu", lamentou o presidente.

"Quando se faz uma política de tombamento de um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Vejo um monte de prédio tombado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o cidadão que aprovou a lei na Câmara não coloca orçamento para que isso seja conservado. ou seja, você tomba e a coisa vai envelhecendo e caindo. Então para que tombar se não tem responsabilidade de cuidar?", acrescentou Lula.







A igreja que desabou em Salvador é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Uma ordem de serviço para contratar trabalhos de restauração da igreja e do convento anexo foi assinada em 1 de outubro de 2024. A previsão era investir R$ 1,2 milhão nas obras.



"Quando a gente tomba, a gente está fazendo um gesto para a humanidade de que vamos preservar a história e a cultura, isso é maravilhoso. Mas depois a gente constata que não tem dinheiro, que não foi colocado dinheiro no orçamento no governo federal, estadual ou da Prefeitura. Precisamos rever isso, porque se não nós teremos muitas coisas tombadas no Brasil caindo", pontuou Lula.



Lula também anunciou que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai a Salvador nesta quinta-feira (6/2) para acompanhar o trabalho de investigação e restauração do patrimônio. A ministra destacou que a Igreja de São Francisco carrega a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. "Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo", disse.

Investigação

A Polícia Federal vai investigar o desabamento do teto da igreja São Francisco de Assis. A instituição vai apoiar o trabalho da Polícia Civil da Bahia — que instaurou um inquérito no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar a morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos.



A jovem era de Ribeirão Preto (SP) e estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto da basílica desabou. Além da vítima, outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista.