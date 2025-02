‘STF Fashion’: Barroso anuncia gravatas com o símbolo da corte

"Há um novo departamento, ‘STF Fashion’. Nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal, que todos estamos utilizando, e para as mulheres um lenço belíssimo, como o que está com a ministra Cármen Lúcia", brincou Barroso. - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira (6/2) o lançamento de uma linha de gravatas e lenços de pescoço da Corte para presentear autoridades em encontros oficiais. Barroso comentou sobre os produtos ao abrir a sessão presencial.

“Faço apenas um registro, que não passará despercebido, de que nós… há um novo departamento, ‘STF Fashion’. Nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal, que todos estamos utilizando, e para as mulheres um lenço belíssimo, como o que está com a ministra Cármen Lúcia", explicou Barroso.

E a razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas, ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos, gentil, de retribuir os eventuais presentes que recebemos. Se permitirem a imodéstia, ficou muito bonitinha", acrescentou ainda Barroso.

A gravata é da cor azul-marinho, com um padrão formado pelo símbolo do STF. Cada uma custa R$ 384, de acordo com o órgão. Já o lenço é de um azul mais claro, também com o logo da Corte. O tribunal afirma ainda que todas as informações sobre as compras realizadas pelo Supremo estão disponíveis no Portal da Transparência.

STF tem outros brindes personalizados

É praxe que, em encontros oficiais e com autoridades estrangeiras, haja troca de presentes. O STF também possui uma série de outros brindes e itens personalizados, incluindo canecas, copos térmicos, agendas e guarda-chuvas.

Em 2024, a Corte investiu quase R$ 800 mil para a produção de 40 itens, que são vendidos na livraria do Supremo. Segundo o STF, o gasto será compensado pela comercialização na loja. No caso das gravatas e dos lenços, porém, não há previsão de que sejam vendidos ao público.