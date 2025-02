"Não compra": opositores criticam Lula por fala sobre alimentos caros

Parlamentares da oposição criticaram nesta quinta-feira (6/2) a fala recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o alto preço dos alimentos. Mais cedo, Lula afirmou que a população precisa evitar comprar produtos que estejam caros.

Para opositores, o presidente tenta desviar do governo a responsabilidade sobre a inflação dos alimentos, e não apresentou ainda uma solução para o problema.

“O Lula agora quer culpar os empresários, e jogar a responsabilidade para o povo para baixar o preço dos produtos. Então, para que serve o governo?”, questionou o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) em vídeo publicado nas redes sociais.

“Se tudo está mais caro, a solução é simplesmente você não gastar o seu dinheiro”, acrescentou.

O deputado Kim Kataguiri (União) também se manifestou nas redes. “Lula ficou horas reunido com ministros para chegar à conclusão que você é culpado pela alta dos alimentos”, escreveu.

“Essa é a incrível solução do Lula para acabar com a fome no Brasil. Se tá caro, é só não comprar. Como que ninguém nunca pensou nisso antes?”, disse, por sua vez, o senador Marcos Rogério (PL-RO).

Governistas saem em defesa de Lula

Em entrevista a rádios da Bahia, Lula afirmou que o governo está se reunindo com produtores para entender os motivos da alta nos preços, além de estudar medidas. Porém, disse ainda que a população precisa deixar de comprar produtos que estejam caros.

“Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai em um supermercado, e desconfiar que tal produto está caro, você não compra”, respondeu Lula.

“Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque se não vai estragar”, acrescentou ainda o presidente.

Em contrapartida, governistas saíram em defesa de Lula. Segundo o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a gestão está focada em “manter a inflação baixa” e reduzir o preço dos alimentos na mesa.

“Com diálogo e ação, a prioridade é reduzir o preço da carne e outros produtos essenciais da cesta básica. Lula reafirma: comida boa e barata na mesa de todos”, disse o deputado.

O senador Humberto Costa (PT-SP), por sua vez, citou que há aumento real do salário mínimo e crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) acima do esperado, para ilustrar que a economia está indo bem. “Quem trabalha pelo Brasil entrega bons resultados. Golpista preguiçoso só vive de caos e bravata”, afirmou Costa.